В Ровенской области БТР въехал в белорусский автобус

Военный бронетранспортер столкнулся с микроавтобусом в Ровенской области.

Об этом сообщает местное издание "Ровно вечернее".

Бронетранспортер, который переезжал дорогу Ровно-Костополь возле Ровенского военного полигона, не разминулся с микроавтобусом "Фольксваген". Водитель белорусского автобуса ехал на базар в Ровно, чтобы приобрести вещи для детей-школьников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине с начала года произошло 76 тысяч ДТП

В результате аварии получили ранения трое пассажиров, которые находились в салоне автобуса, им оказали медицинскую помощь.

Нацполиция Ровенской области сообщила, что будет расследовать это автопроисшествие военная прокуратура.

Напомним, в автокатастрофе погибла бывшая народный депутат от Партии регионов.