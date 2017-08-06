Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Ровенской области БТР въехал в белорусский автобус

В Ровенской области БТР въехал в белорусский автобус

В Ровенской области БТР въехал в белорусский автобус
Фото: "Ровно вечернее"

В результате аварии получили ранения трое пассажиров

06.08.17 96
000

Военный бронетранспортер столкнулся с микроавтобусом в Ровенской области.

Об этом сообщает местное издание "Ровно вечернее".

Бронетранспортер, который переезжал дорогу Ровно-Костополь возле Ровенского военного полигона, не разминулся с микроавтобусом "Фольксваген". Водитель белорусского автобуса ехал на базар в Ровно, чтобы приобрести вещи для детей-школьников.

В результате аварии получили ранения трое пассажиров, которые находились в салоне автобуса, им оказали медицинскую помощь.

Нацполиция Ровенской области сообщила, что будет расследовать это автопроисшествие военная прокуратура.

Напомним, в автокатастрофе погибла бывшая народный депутат от Партии регионов.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Житомире появился велопатрульВ автокатастрофе погибла бывшая народный депутат от Партии регионовПолиция показала, как освобождали десятки заложников из психбольницы во Львове

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 3769
  2. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 3772
  3. Мосты и подмостки. Лидия Данильчук о готическом Ричарде, миссис Флэк и "Театрі у кошику" 974
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 24229
  5. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 6707
  6. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 26634
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 35347
  1. Опубликован рейтинг доходности украинских банков 7400 / 8377
  2. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 5219 / 7599
  3. Суд обязал ГПУ возобновить следствие в отношении Гонтаревой 2528 / 2856
  4. Повернуть время вспять.13 способов выглядеть моложе 2354 / 2674
  5. Лидер немецких либералов объяснил свои слова о временном признании аннексии Крыма 1650 / 1900
  6. Кинга и зрелищ. Кому понравится фильм "Тёмная башня" 1591 / 1729
  7. Формула идеального отпуска. Восемь советов, как действительно отдохнуть во время отдыха 1565 / 1751
  1. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 48 / 7599
  2. Опубликован рейтинг доходности украинских банков 20 / 8377
  3. Суд обязал ГПУ возобновить следствие в отношении Гонтаревой 18 / 2856
  4. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 9 / 8018
  5. Своя колокольня. 10 исторических событий, которые страны-союзники интерпретируют по-своему 8 / 1707
  6. Украинский школьник завоевал "золото" на международной олимпиаде по информатике 7 / 704
  7. Формула идеального отпуска. Восемь советов, как действительно отдохнуть во время отдыха 5 / 1751
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.