В Ровенской области БТР въехал в белорусский автобус

Военный бронетранспортер столкнулся с микроавтобусом в Ровенской области.
Об этом сообщает местное издание "Ровно вечернее".
Бронетранспортер, который переезжал дорогу Ровно-Костополь возле Ровенского военного полигона, не разминулся с микроавтобусом "Фольксваген". Водитель белорусского автобуса ехал на базар в Ровно, чтобы приобрести вещи для детей-школьников.
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В результате аварии получили ранения трое пассажиров, которые находились в салоне автобуса, им оказали медицинскую помощь.
Нацполиция Ровенской области сообщила, что будет расследовать это автопроисшествие военная прокуратура.
Напомним, в автокатастрофе погибла бывшая народный депутат от Партии регионов.