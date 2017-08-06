Кличко предположил, что в Киеве возможно успеют даже 11-й садик достроить

КГГА планирует сократить очередь в детсады на 3,5 тыс. детей, а за 2-3 года вообще ее ликвидировать

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в прошлом году в Киеве открыли 7 новых детсадов. В этом - запланировано 10 новых и полностью реконструированных садов. Городской глава предположил, что возможно успеют даже 11-й садик достроить.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

"Мы разрабатываем систему, в которую сможем привлечь также частные инвестиции. Речь идет о программе "Деньги ходят за ребенком", когда родители смогут решать, в какой садик отдать ребенка, а город будет платить за него”, - отметил Виталий Кличко.

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По словам мэра, на сегодня в очереди в столичные детсады находится более 10 тыс. детей. Киевская администрация планирует сократить очередь на 3,5 тыс. детей, а за 2-3 года вообще ее ликвидировать.

Виталий Кличко отметил, что власти столицы требует от застройщиков, которые строят большие комплексы и новые микрорайоны, обязательно создавать социальную инфраструктуру, то есть строить детсады и школы.

Напомним, дети с особыми потребностями с 1 сентября смогут учиться в обычных школах.