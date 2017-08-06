На оккупированном ЮБК начались веерные отключения света

Сегодня, 6 августа, в оккупированном Россией Крыму введены графики временного отключения электроснабжения на южном берегу полуострова.
Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики РФ.
Графики временного отключения потребления установлены в объеме 8 МВт в энергорайоне ЮБК за "превышение допустимой токовой нагрузки высоковольтной линии 110 кВ "Симферопольская - Ялта".
Свое решение российские чиновники пояснили тем, что на оккупированном полуострове установилась жара в 38-40 градусов, из-за чего жители активно пользуются кондиционерами.
Отметим, в ночь на 6 августа из-за аварии на подстанции "Старый Крым" были обесточены некоторые населенные пункты в районе Судака и Старого Крыма. В оккупационной администрации компании "Крымэнерго" отключение света связали с аномальной жарой на полуострове.
Напомним, Медведев пообещал выделить оккупированному Крыму почти $1 млрд.