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Организаторов борделей во Львове и Харькове осудили на условный срок

Организаторов борделей во Львове и Харькове осудили на условный срок
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06.08.17 184
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Галицкий районный суд Львова освободил от отбывания наказания в виде 5 лет ареста одного из членов преступной группировки, создавшей сеть борделей во Львове и Харькове

Об этом говорится в приговоре суда за 28 июля, передает Zaxid.net.

Как указано в приговоре, Андрей Труш заключил соглашение с прокурором Назаром Грыцивым о признании виновности в совершении преступлений по ч.3 ст. 303 УКУ (сутенерство) и ч.2 ст. 302 УКУ (создание или содержание мест разврата). После чего суд освободил его от отбывания наказания и назначил испытательный срок 2 года и 6 месяцев.

В преступной группе Труш был одним из трех исполнителей, осуществлял поиск помещений во Львове, изготовление документов по деятельности стриптиз-клубов, снабжал клубы алкоголем, продуктами. Исполнители также обеспечивали девушек, которые предоставляли интимные услуги, жилье, одежду, косметику, средства гигиены и тому подобное.

В приговоре суда указано, что во львовских стриптиз-клубах работали девушки из Харькова, а в Харькове девушки со Львова. Речь идет о клубах "Какаду" и "Белый Какаду".

Перед этим Галицкий и Шевченковский суды Львова назначили испытательные сроки еще трем членам этой преступной группы. Двое из них заключили соглашение о признании виновности с вышеупомянутым прокурором.

В частности, 3 июля Лычаковский райсуд назначил испытательный срок в 1 год Марии Смитюх, которая выполняла функции администратора квартиры, где предоставлялись платные сексуальные услуги клиентам этих клубов. Ее признали виновной в совершении преступления согласно ч.2 ст. 302 УКУ (создание или содержание мест разврата). В приговоре суда указано, что обвиняемая не была осведомлена о деятельности преступной группы. В ее обязанности входили уборка квартиры, учет времени пребывания клиентов, учет денежных средств. Она также выдавала клиентам презервативы и средства гигиены.

Администратору ночного клуба, который предлагал клиентам воспользоваться платными интимными услугами, Александру Пожарскому в июне 2017 года Галицкий райсуд назначил испытательный срок в виде 2 лет.

"Администраторы, находясь в помещении стриптиз-клубов предлагали клиентам возможность получения сексуальных услуг за деньги. В частности, клиенту предоставлялась возможность выбрать одну из особ женского пола, которые находились в стриптиз клубе, оплатить ее услуги сексуального характера в сумме 1300-1900 грн за один час (40% из которых получала лицо женского пола и по выбору клиента последняя направлялась для предоставления указанных услуг к месту, которое укажет клиент или в специально обустроенное членами организованной группы помещение за отдельную плату, которая составляла 250 грн", – говорится в приговоре суда.

Такой же срок Галицкий райсуд назначил и Станиславу Богуте, который являлся исполнителем. Он также признан виновным в совершении преступлений согласно ч.3 ст. 303 УКУ (сутенерство) и ч.2 ст. 302 УКУ (создание или содержание мест разврата).

Напомним, в конце октября 2016 года полиция разоблачила сеть борделей во Львове и Харькове. Тогда правоохранители задержали 110 женщин, которые предоставляли платные интимные услуги.

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