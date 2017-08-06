Саперы в Донбассе изъяли более ста взрывоопасных предметов

В пресс-центре штаба АТО констатируют напряженную ситуацию на донецком направлении.
"Так, после полуночи, боевики трижды из разных направлений вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов по нашим позициям на подступах к Авдеевке. Кроме того, вновь грубо нарушая мирные договоренности, почти в 16 часов бандиты выпустили три мины калибра 120 миллиметров по украинским защитникам в районе Крымского, что на луганском направлении", - говорится в сообщении штаба АТО.
Информации о раненых бойцах нет.
Несмотря на обстрелы, украинские саперы продолжают разминирование территории Донбасса. За минувшие сутки саперы обследовали свыше 8 га земли, изъяв при этом более 100 взрывоопасных предметов.
Напомним, Газманов получил медаль "За оборону Луганска".