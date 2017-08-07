АТО: враг обстреливал Широкино из РСЗО

За прошедшие сутки противник 18 раз отрывал огонь

Ситуация в районе проведения антитеррористической операции продолжает оставаться напряженной, однако контролируемой украинской армией. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

При сравнении нескольких предыдущих дней с 6 августа, отмечается небольшое уменьшение количества обстрелов позиций Вооруженных сил Украины со стороны российско-оккупационных группировок.

За прошедшие сутки противник 18 раз нарушил перемирие. Двое военных ВСУ получили боевые ранения.

Днем ​​"горячее" было в районе Авдеевки, а ближе к вечеру враг сконцентрировал активность на мариупольском направлении.

После 18:00 бандиты дважды били по нашим укреплениям вблизи Водяного из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский боец ​​получил ранения. Кроме того, преступники применили 120-миллиметровый миномет неподалеку Широкино и Павлополя. Около 21:00 еще один украинский защитник получил ранения в результате вражеского обстрела нашего опорного пункта в районе Новотроицкого. В ответ силы АТО накрыли боевиков плотным огнем из крупнокалиберных пулеметов.

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В 22:00 бандиты выпустили не менее 18 снарядов из реактивной системы залпового огня недалеко Широкино.

На луганском направлении в конце суток незаконные вооруженные формирования дважды применяли стрелковое оружие и автоматические гранатометы неподалеку Новоалександровки и Новотошковского.