В Киевской области в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Смертельное ДТП произошло в воскресенье, 6 августа, в 20:30 на Бориспольской окружной дороге. У поворота на Барышевку автомобили ВАЗ и Opel двигались навстречу друг другу.

В автомобиле ВАЗ погибли четверо взрослых и один ребенок. В этой машине выжила шестилетняя девочка, которую доставили в больницу. К утру ребенок умер.

В автомобиле Opel выжил водитель, однако погибла его пассажирка.

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На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и спасатели.