Без света из-за непогоды остались 93 населенных пункта

В воскресенье, 6 августа, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 93 населенных пунктов в пяти областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Электричества нет в 39 населенных пунктах Николаевской области, в 36 – Одесской, 11 – Винницкой, в 4 – Киевской, в 3 – Кировоградской.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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Напомним, на территории Херсонской и Николаевской областей в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) погиб один человек и пострадали пятеро, двое из них – дети.