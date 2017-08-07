7 сентября на экраны украинских кинотеатров выходит криминальная комедия «Удача Лохана» – новый фильм Стивена Содерберга, создателя картины «11 друзей Оушена» и лауреата премии «Оскар». В главных ролях – Ченнинг Татум, Адам Драйвер и Дэниэл Крэйг.

Потеряв работу, молодой отец Джимми Лохан решает снять «вековое проклятие», которое превращает его семью в неудачников. Вместе со своим братом, одноруким ветераном Ирака, а ныне – барменом, Джимми собирает команду и планирует дерзкое ограбление букмекерской конторы во время крупнейшей в США автогонки NASCAR.

Для своей новой грабительской комедии режиссер «11 друзей Оушена» собрал звездный актерский состав. Братьев Лоханов играют Ченнинг Татум («Супер Майк») и Адам Драйвер («Патерсон», «Звездные войны»). На дело они приглашают сумасшедшего подрывника – его, в непривычном для себя комедийном амплуа, сыграл Дэниэл Крэйг («007: Спектр»). В фильме также снялись Райли Кио, Кэтрин Уотерстон, Хиллари Суонк, Кэти Холмс, Сет МакФарлейн и Себастьян Стэн. Кроме того, в съемках приняли участие профессиональные гонщики – звёзды NASCAR.

«Удача Лохана» – первый фильм, который увидит свет после заявления Стивена Содерберга об уходе из кино. C 2013 года лауреат «Золотой пальмовой ветви» и премии «Оскар» за лучшую режиссуру занимался проектами для телевидения – сериалами «Больница Никербокер» и «Девушка по вызову». Прочитав сценарий для нового фильма, написанный дебютанткой Ребеккой Блант, режиссер решил взяться за его съемки.

«Удача Лохана» выходит в украинский прокат 7 сентября. Накануне в столичном кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver) состоится допремьерный показ. Спонсор показа – Stella Artois. Фильм увидят зрители в более чем 100 кинотеатрах по всей Украине. Картина демонстрируется в украинской озвучке, а также на языке оригинала с украинскими субтитрами.

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