Украинцы России вспомнили жертв "Большого террора"

5-6 августа украинцы России почтили память расстрелянных в урочище Сандармох жертв сталинских репрессий, среди которых было до 30% украинцев, напоминает "Укринформ".



5 августа исполнилось 80 лет с начала волны массовых убийств в СССР. В карельском урочище Сандармох состоялось чествование погибших. Сюда прибыли представители генконсульства Украины в Санкт-Петербурге во главе с генеральным консулом Лесей Лозинской, а также генконсулы Литвы, Латвии, Эстонии, Польши. Присутствующие возложили венки и зажгли свечи памяти по погибшим украинцам.

В мероприятиях также приняли участие украинцы Карелии, представители украинских организаций России, общественных организаций Москвы. У креста была прочитана молитва за упокой душ сыновей и дочерей Украины. Каждый из них был упомянут поименно.

Уже 20 лет украинская общественность Карелии, России чтит память невинно убиенных жертв сталинских репрессий. К сожалению, на этот раз на мероприятиях впервые не было Юрия Дмитриева, председателя карельского "Мемориала", который и открыл урочище Сандармох. В наказание за свою активную общественную деятельность он находится в РФ под надуманным уголовным преследованием.

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Сандармох - лесное урочище в Медвежьегорском районе Республики Карелия. Здесь на площади 10 гектаров в 1930-х годах органы НКВД расстреляли свыше 9500 человек 58 национальностей. Среди жертв - преимущественно спецпоселенцы и заключенные с Беломорско-Балтийского канала и Соловецких лагерей системы ГУЛАГ СССР, а также жители окрестных сел. Всего на этой территории обнаружено 236 расстрельных ям.

В урочище Сандармох были расстреляны писатели Валерьян Пидмогильный, Николай Зеров, Григорий Эпик, Николай Кулиш, режиссер Лесь Курбас, историк Сергей Грушевский (брат президента УНР Михаила Грушевского), политики, общественные и церковные деятели, ученые, военные.