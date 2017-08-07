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Главная » Страна » Россия пытается напугать Евросоюз рисками транзита газа через Украину
Россия пытается напугать Евросоюз рисками транзита газа через Украину
Фото: gaz-system.pl

Россия пытается напугать Евросоюз рисками транзита газа через Украину

Украинская ГТС якобы изношена

07.08.17 160
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В министерстве энергетики России заявили о рисках при транзите газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины из-за износа украинских труб. Об этом сообщает РИА-Новости.

Российская сторона запланировала обсудить данную ситуацию с Еврокомиссией, но Евросоюз перенес обсуждение на октябрь.

"Минэнерго России из года в год говорит об изношенности украинской ГТС, недостаточных инвестициях в ее модернизацию и рисках транзита. К сожалению, европейская сторона попросила перенести переговоры на октябрь", – заявили в минэнерго страны-агрессора.

Евросоюз, в свою очередь, предложил перенести консультации между российским ведомством и Еврокомиссией по транзиту газа через Украину с августа на октябрь. Российская сторона планировала поднять вопрос о рисках при транспортировке газа через Украину.

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