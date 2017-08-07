Суд арестовал все имущество Насирова

Насиров уже не пытается получить разрешение выехать на лечение в США

Суд арестовал все имеющееся в государственном реестре недвижимое имущество отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак, передают Украинские новости.

"У него арестовано все имущество, включая то, которое было изъято", - сказал он.

По словам адвоката, Насиров уже не изучает возможность получения разрешения выехать на лечение в США через суд. Лысак сообщил, что суд дважды отказал в этом его клиенту, и он принял решение о прохождении лечения в Украине.

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Напомним, 2 марта 2017 года председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова задержали по подозрению в злоупотреблении властью и служебным положением. 16 марта он вышел из-под стражи, потому что жена и тесть внесли за него 100 млн гривен залога.