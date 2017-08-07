Украина и Молдова начали договариваться о либерализации авиаперевозок

В пятницу, 4 августа, в Государственной авиационной службе Украины состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Молдовой по новой редакции двустороннего соглашения о воздушном сообщении. Об этом сообщает пресс-служба Госавиаслужбы.

Украинскую сторону на переговорах возглавил председатель Службы Александр Бильчук, делегацию Молдовы – заместитель министра экономики и инфраструктуры страны Сергей Букатар.

На встрече стороны предварительно согласовали текст нового соглашения о воздушном сообщении, обсудили процедуру решения спорных вопросов конкуренции между авиаперевозчиками и либеральную формулировку статьи по тарифам.

Особое внимание делегаций было сосредоточено на необходимости дальнейшей либерализации воздушного сообщения между странами. Достигнута договоренность о подписании во время следующего раунда переговоров протокола с планами поэтапной либерализации воздушного сообщения, а также принципами защитных мер, необходимых для выполнения обязательств сторон.