За месяц в Украине избили семерых журналистов

Все случаи связаны с исполнением журналистами их профессиональных обязанностей

Семь инцидентов с применением физической силы против работников СМИ зафиксировал Национальный союз журналистов за июль этого года.

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба НСЖУ.

"Они произошли, в частности, в Киеве, Виннице, Николаеве, Кривом Роге, Житомирской области, Черкассах и в зоне АТО (Донецкая область). Большинство пострадавших - телевизионщики или журналисты интернет-изданий. По словам пострадавших, все эти случаи связаны с исполнением журналистами их профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.

Глава НСЖУ Сергей Томиленко заявил, что избиение журналистов при исполнении обязанностей является недопустимым и должно получать оперативную реакцию правоохранителей.

"В то же время мы как крупнейшая медиаорганизация фиксируем, что не только "старые" дела многолетней или многомесячной давности рассыпаются, но и новые так же "зависают" на стадии расследования. Например, в деле с ранением оператора в Кривом Роге Минобороны не признает свою вину, хотя инцидент произошел во время организованных военными учений. В свою очередь МВД не обеспечивает надлежащей реакции на инцидент на блокпосту в Донецкой области, в котором полицейские избили тележурналистов", - отметил он.

В НСЖУ убеждены, что ситуация с физической безопасностью журналистов - одна из острейших проблем.

"В такой большой стране, как США, с начала года зафиксировано всего 11 (!) случаев применения физической силы к журналистам, а в Украине семь - только за один месяц", - отметил Томиленко.

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НСЖУ также обнародовал фамилии журналистов, с которыми произошли инциденты в июле 2017 года.

Руслан Коцаба (7 канал, NewsOne, Киев): 1 июля на станции метро "Позняки" неизвестные напали на журналиста, разбили ему губу. Журналист говорит, что узнал нападающих, они были на судебных заседаниях по его делу. По словам Коцабы, рядом стоял полицейский, который все видел, но не вмешался. Наталья Нагорная ("1+1", Марьинка): 6 июля на блокпосту под Марьинкой возник конфликт между полицейскими и съемочной группой канала "1+1". Как рассказала Нагорная, причина конфликта была в том, что журналисты фиксировали на видео нарушения полицейских относительно них. В частности, журналистам предъявляли претензии, что у водителя поврежден паспорт, и отобрали документы. Наталью повалили лицом на землю, над ее головой перезаряжали автомат, обзывали нецензурными словами. Один из "собеседников" вырвал у журналистов телефон, швырнул на землю, пытаясь разбить. Несмотря на это часть записи, на которой видно, как вырывают и швыряют телефон, сохранился. Вячеслав Волк ("Перший Криворізький", Кривой Рог): 6 июля в Кривом Роге в помещении и у здания Саксаганского райсовета проходили учения военных. В съемках постановочного кадра вызвался принять участие оператор информационного портала "Перший Криворізький" Вячеслав Волк 1988 года рождения. Он должен был исполнять роль статиста, а военнослужащие отрабатывали на нем свои навыки. После отработки Вячеслава завели внутрь здания и через несколько минут все, кто были на улице, услышали глухой хлопок. После этого военнослужащие доставили оператора в Криворожскую вторую городскую больницу с огнестрельным ранением шеи. Сейчас журналист находится в больнице им. Мечникова в Днипре. Ему должны делать операцию по стабилизации позвоночника. Минобороны декларирует готовность обеспечить процесс лечения оператора. Владимир Воловодюк ("Власно. Інфо", Винница): 12 июля в Виннице неизвестные молодчики жестоко избили владельца сайта "Власно. Інфо" Воловодюка после того, как журналисты издания проводили рейд по незаконно установленным батутам в городе. Соответствующее заявление в НСЖУ сделала Винницкая областная организация союза. Диагноз - открытая черепно-мозговая травма, побитые ребра, сломанная рука.