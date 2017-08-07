Киев полностью переходит на безналичную оплату парковки с 10 августа

Оплатить парковку можно будет через паркомат, с помощью СМС, мобильного приложения или специального талона

Киев с 10 августа полностью переходит на безналичную оплату парковки, с этого дня на улицах города перестанут работать парковщики. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.

Оплатить парковку можно будет через паркомат, с помощью СМС, мобильного приложения или специального талона.

КП "Киевтранспарксервис" уже заключило договор с "Союзпечатью", во всей сети которой будут продавать почасовые, дневные, месячные и квартальные парковочные талоны. Об этом рассказал новоназначенный директор департамента транспортной инфраструктуры столицы Сергей Симонов.

По его словам, если кто-либо из парковщиков после 10 августа будет требовать наличные деньги за стоянку автомобиля, следует обратиться в правоохранительные органы. При этом самих парковщиков – около 400 работников – не уволят, а перепрофилируют: они будут обустраивать парковочные площадки и паркоматы, а также будут предоставлять разъяснения водителям.

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Напомним, тарифы за парковку в Киеве составляют: І зона – 10 грн/час, II зона – 7 грн/ч, III зона – 5 грн/час. Стоимость месячной карты: І зона – 630 грн, II зона – 441 грн, III зона – 315 грн. Количество парковочных площадок в Киеве – 220, на них 6 тысяч дневных парковочных мест.