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Главная » Страна » Петренко утверждает, что рейдерство в стране побороли на 90%

Петренко утверждает, что рейдерство в стране побороли на 90%

Петренко утверждает, что рейдерство в стране побороли на 90%
Павел Петренко / Фото: kmu.gov.ua

Мол, все это – благодаря принятию и выполнению профильного закона

07.08.17 195
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Принятие и выполнение антирейдерского закона позволило устранить 90% механизмов рейдерского захвата.

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в интервью «Обозревателю».

"Фактически мы устранили 90% механизмов рейдерского захвата, к тому же, ввели уголовную ответственность. В этом году количество жалоб сократилось в десятки раз", - отметил Петренко, комментируя вопрос о ситуации с рейдерством в стране.

Он напомнил, что в прошлом году в Украине приняли антирейдерский закон, предусматривающий уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы.

"Кроме того, мы ввели институт обжалования незаконных регистрационных действий в Министерстве юстиции. Для того, чтобы не ожидать 3 года, пока суд рассмотрит дело, можно в течение 30 дней отменить незаконное регистрационное действие и восстановить свое право собственности. Закон - один для всех", - подчеркнул министр юстиции.

Также антирейдерским законом введен институт приостановления регистрационного действия владельцем.

"Есть даже смс-услуга, которая называется смс-маяк. Когда начинается какое-либо регистрационное действие касательно, например, вашей квартиры, вам приходит смс-сообщение. Тогда вы можете подать заявление в любой регистратор и остановить все регистрационные действия в отношении вашей квартиры на 10 дней", - объяснил Петренко.

Напомним, Аваков пообещал жестко бороться с рейдерами.

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