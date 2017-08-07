Германия направляет в Украину уполномоченного по вопросам децентрализации

В Украине с сентября будет работать посланник правительства Германии по вопросам децентрализации. Об этом сообщил вице-премьер – министр регионального развития строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает Правительственный портал.

"Делегирование от правительства Германии посланника по вопросам децентрализации – еще одно свидетельство успешности внедрения реформы. Децентрализация имеет наибольшую среди всех реформ поддержку со стороны ЕС", – сказал Зубко.

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Зубко выразил уверенность, что присутствие и работа уполномоченного углубит партнерство Украины и Германии с точки зрения сотрудничества между регионами стран, а также инфраструктурных проектов с использованием немецкого опыта.