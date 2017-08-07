Пик лунного затмения придется на 21.20 по киевскому времени

Сегодня все жители Земли смогут увидеть лунное затмение.

Как пишут fakty.ictv.ua, продлится оно 2 часа, а в наших широтах его пик придется на 21.20 по киевскому времени. Наблюдать за природным явлением можно будет и невооруженным глазом.

Впрочем, хорошо разглядеть его не удастся, так как закат Солнца начнется только в 20.30 и в городе все еще будет светло.

Однако увидеть изменения цвета части лунного диска на бордово-красный можно будет в телескоп.

Напомним, NASA показало шторм-долгожитель на Юпитере.