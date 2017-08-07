Украинские депутаты отказываются отдыхать на ведомственных курортах

Всеукраинское общественное объединение "Комитет избирателей Украины" призывает выставить на продажу учреждения и базы отдыха, которые находятся в сфере управления Верховной Рады, из-за нежелания депутатов отдыхать в них.

Об этом говорится в сообщении на сайте КИУ.

По данным, полученным КИУ от Аппарата парламента, за текущий год в указанных учреждениях отдохнули вместе с семьями 4 народных депутатов Рады 8-го созыва и 6 депутатов предыдущих созывов. Аппарат ВР сообщил, что сейчас в области управления парламента находятся следующие учреждения: государственные предприятия "Пансионат матери и ребенка "Таврийские зори" и "Гостинично-оздоровительный комплекс "Залив", расположенные в г. Скадовск Херсонской области, а также базы отдыха "Конча -Заспа" и "Пуща-Водица" в г. Киеве.

"Государственные санатории Верховной Рады являются рудиментом прошлого, с которым давно пора попрощаться. Большинство депутатов никогда в них не отдыхали, а потому содержание соответствующих учреждений нецелесообразно. Гостиничные комплексы, санатории, пансионаты ВР должны быть проданы на открытом конкурсе", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Комитет избирателей отмечает, что до 2014 году финансирование санаториев Аппарата ВР осуществлялось из госбюджета. Так, в 2012 году по статье госбюджета "Финансовая поддержка санаторно-курортного комплекса Управления делами ВРУ" были предусмотрены 87 млн грн, в 2013 году - 88 млн грн, в 2014 году - 3,5 млн грн (с учетом специального фонда). Однако в 2014 году были внесены изменения в постановление Кабинета министров №501 от 16 мая 2011 года, которым было отменено соответствующее финансирование с целью экономного использования государственных средств.