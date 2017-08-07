В 24-й отдельной мехбригаде ВСУ обнаружены миллионные растраты

В 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ обнаружили ряд нарушений, которые привели к потерям на сумму почти 5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-сужба Минобороны по итогам аудита.

Основные убытки в размере 4,2 млн гривен связаны с безосновательным завышением объемов и стоимости услуг по питанию. В частности, в течение прошлого года ежедневно безосновательно находились на трехразовом продовольственном обеспечении от 200 до 450 офицеров и контрактников.

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"Вызывает сомнения и тот факт, что зафиксирована почти 100 процентная явка на приемы пищи в подразделении офицеров и контрактников, даже в выходные и праздничные дни", – отметили в Минобороны.

Также было выявлено более 433 тысячи гривен незаконных расходов на выплату денеженого довольствия. Деньги были выплачены военнослужащим, которые самовольно оставили часть, и не имели права на получение денежного довольствия на время расследования.

Кроме этого, была выявлена недостача имущества продовольственной службы на сумму около 185 тысяч гривен.

Министр обороны Степан Полторак приказал провести детальную проверку указанных фактов. По результатам работы специальной комиссии будет дана оценка законности принятых руководством военной части решений.

Напомним, чиновники присвоили себе более 20 млн грн на реабилитации воинов АТО.