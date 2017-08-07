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Инфографика На смену кратковременному похолоданию опять придет жара

<span class="label red">Инфографика</span> На смену кратковременному похолоданию опять придет жара
Лето / Фото: telegraf.com.ua

Прогноз погоды на неделю

07.08.17 2506
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На текущей неделе в Украине на смену небольшому похолоданию придет жаркая погода.

Сильные осадки ожидаются лишь в понедельник.

Таков прогноз погоды от УНИАН.

В понедельник в Украине местами пройдут дожди и похолодает. На юге и востоке +39°. В центре столбик термометра поднимется до +35°, на севере до +26°. В западных регионах до +22°.

Прогноз на 7 августа

Во вторник, 8 августа, в Украине практически без осадков. Днем на юге и востоке до +39°, в остальных регионах Украины +21°...+36°.

Прогноз на 8 августа

В среду, 9 августа, ожидается солнечная погода. Днем на юге до +37°.

Прогноз на 9 августа

В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране +16°...+21°, днем на юге до +38°.

Прогноз на 10 августа

В пятницу ясно и без осадков. На западе и юге жара до +36°, в остальных регионах +29°...+34°.

Прогноз на 11 августа

12 и 13 августа практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +13°, на остальной территории +15°…+19°. Днем температура по стране +25°...+32°. В воскресенье ночью на севере и западе до +14°, днем в Украине +23°...+36°.

Прогноз на 12 августа

 

Прогноз на 13 августа

Народный прогноз

7 августа - Анна летняя. Говорили, что "какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова погода после декабря".

8 августа - день Ермолая. В народе говорили: "Ермолай — хлеб убирай" — и старались убрать сжатый хлеб с поля как можно раньше, этот день чаще всего был теплым и сухим.

9 августа - Великомученика и целителя Пантелеймона. Святой покровитель этого дня известен как покровитель всех врачевателей, именно к нему обращаются с просьбой об излечении от самых разных болезней.

10 августа - Прохоров день. На Прохора солнце печет, сено весело сушит.

11 августа - Калинин день. В этот день случаются первые утренние заморозки, которые в народе называют калинниками. Если похолодает, так и в начале сентября утренники будут холодными.

12 августа - Силин день. Если сильно мерцают на рассвете звезды — в ближайшие дни будет дождь, а если днем ветер и моросит дождь — надо ждать долгого ненастья.

13 августа - Евдокимов день. Если паутина полетела — солнечная погода продержится еще долго. 

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