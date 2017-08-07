Задержан украинец, который распространял Petya.A

Об этом сообщила пресс-служба департамента киберполиции.

"Работники отдела противодействия киберпреступности в Черниговской области Киевского Управления киберполиции Департамента киберполиции НП Украины установили: 51-летний житель Днепропетровщины (г.Никополь), который в файловых обменниках и социальных каналах сети Интернет выкладывал видео с подробным описанием того, каким образом можно запустить вирус Petya.A на компьютерах. В комментариях к видео мужчина разместил ссылку на свою страницу в социальной сети, на которую загрузил сам вирус и распространил его среди пользователей", - говорится в сообщении.

В результате обыска полицейские изъяли компьютерную технику, с помощью которой распространялся Petya.A. Кроме того, работники киберполиции обнаружили файлы с вредоносным программным обеспечением. Во время их обработки было подтверждено сходство этого ПО с вирусом Petya.A.

Мужчина объяснил, что после хакерской атаки, которая состоялась в июне этого года, он загрузил вирус на свой аккаунт на файлообменном сервере.

Ссылку на файл он загрузил в свой блог (оставляя комментарии под бесплатным видео). Оперативники киберполиции установили, что этот вирус пользователи сети загрузили на свои компьютеры около 400 раз, таким образом заразив собственные технические устройства.

Помимо этого, был установлен перечень компаний, которые решили воспользоваться общегосударственной кибератакой и намеренно загружали себе данный вирус для сокрытия своей преступной деятельности и уклонения от уплаты штрафных санкций государству.

Напомним, 27 июня украинские учреждения стали жертвами масштабной кибератаки, проведенной с помощью вируса Petya.A.