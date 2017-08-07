Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Новости партнеров "Легкая, как французское вино": в Киеве состоялась премьера комедии "Жених на двоих"

Новости партнеров "Легкая, как французское вино": в Киеве состоялась премьера комедии "Жених на двоих"

<span class="label">Новости партнеров</span> "Легкая, как французское вино": в Киеве состоялась премьера комедии "Жених на двоих"

2 августа в кинотеатре Синема Сити (ТРЦ Ocean Plaza) состоялась киновечеринка и допремьерный показ лучшей французской комедии этого лета "Жених на двоих"! Организатором премьеры выступила компания "Kinolife Distribution", которая является дистрибьютором фильма в Украине, кинотеатр "Синема Сити" Киев при генеральной Digital поддержке компании "Воля".

07.08.17 218
000

      Гостей вечера встречали очаровательные девушки из агентства NewModels в роскошных свадебных платьях от  ТМ Armonia. Живая музыка, welcome drinks и фуршет от LOL&POP, Villa Krim,  Бон Буассон и Somersby, розыгрыши от генеральных партнеров  Воля и Lamoda  - все это и многое другое ожидало киноманов. Все влюбленные пары имели возможность проверить свои чувства и получить сертификат Настоящей любви в КиноЗАГСе.

     Ведущей события стала непревзойденная Юлия Карпова (ведущая "Хэппи Ранок" на радио ХитFM), которая, кстати, озвучила одну из главных ролей фильма. Голосом второй героини фильма стала фитнес-блоггер и ведущая Анна Ахава (ICTV).

      Среди зрителей были и звездные гости: Елена Алимова, Павел Зибров, Богдан Юсипчук, Вячеслав Соломка, Дмитрий и София Стужуки, Дарья Коломиец, Алексей Тритенко и др.

     "Жених на двоих" - фильм от известной компании "Gaumont", подарившая миру такие картины, как "Пятый элемент", "1 + 1", "Леон-киллер" и "Невероятное путешествие мистера Спивета".

      Зрителей поразили тонкий и искромётный юмор, зажигательный сюжет и прекрасные актёры, оригинальная украинская адаптация. Показ комедии сопровождался бурным смехом и аплодисментами.

     "От души посмеялись, и, пожалуй, каждый вспомнил своих "тараканов", но, безусловно, сказал себе "нет, я не такой"- поделилась впечатлениями актриса и модель Анастасия Овсиенко.

     По словам зрителей, "Жених на двоих" "идеально подойдет для лёгкого и приятного вечера", это "весёлая, задорная комедия как для девушек, так и парней".

     С 3 августа прокат ленты стартовал в Украине, полный перечень городов: https://goo.gl/hrYhVF

 

Партнёрами события выступили:

0
Делятся
Google+
Show
Show

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 8412
  2. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 9085
  3. Наказание и преступление. Почему санкции против России — психотерапевтический провал Америки 3013
  4. Образ "бессильной Европы" на руку Путину, — Томас Венцлова 2005
  5. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 6112
  6. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 6393
  7. Починить будущее. Эндрю Кин о том, как избежать цифровой тирании 1507
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Одессы 3292 / 3732
  2. Опубликован рейтинг доходности украинских банков 2867 / 8697
  3. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 2603 / 9085
  4. Умер легендарный украинский музыкант Иван Блюз 2454 / 2713
  5. Роман Абрамович подал на развод 2373 / 2569
  6. На смену кратковременному похолоданию опять придет жара 2230 / 2506
  7. Теленок, как две капли воды похожий на лидера Kiss, родился в Техасе 2020 / 2296
  1. Украинец стал новым канадским астронавтом 17 / 2360
  2. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Одессы 15 / 3732
  3. Своя колокольня. 10 исторических событий, которые страны-союзники интерпретируют по-своему 13 / 2335
  4. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 12 / 8412
  5. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 12 / 1811
  6. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 9 / 9085
  7. Тиллерсон усмотрел готовность России говорить о разрешении конфликта в Украине 8 / 2054
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.