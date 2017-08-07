2 августа в кинотеатре Синема Сити (ТРЦ Ocean Plaza) состоялась киновечеринка и допремьерный показ лучшей французской комедии этого лета "Жених на двоих"! Организатором премьеры выступила компания "Kinolife Distribution", которая является дистрибьютором фильма в Украине, кинотеатр "Синема Сити" Киев при генеральной Digital поддержке компании "Воля".

Гостей вечера встречали очаровательные девушки из агентства NewModels в роскошных свадебных платьях от ТМ Armonia. Живая музыка, welcome drinks и фуршет от LOL&POP, Villa Krim, Бон Буассон и Somersby, розыгрыши от генеральных партнеров Воля и Lamoda - все это и многое другое ожидало киноманов. Все влюбленные пары имели возможность проверить свои чувства и получить сертификат Настоящей любви в КиноЗАГСе.

Ведущей события стала непревзойденная Юлия Карпова (ведущая "Хэппи Ранок" на радио ХитFM), которая, кстати, озвучила одну из главных ролей фильма. Голосом второй героини фильма стала фитнес-блоггер и ведущая Анна Ахава (ICTV).

Среди зрителей были и звездные гости: Елена Алимова, Павел Зибров, Богдан Юсипчук, Вячеслав Соломка, Дмитрий и София Стужуки, Дарья Коломиец, Алексей Тритенко и др.

"Жених на двоих" - фильм от известной компании "Gaumont", подарившая миру такие картины, как "Пятый элемент", "1 + 1", "Леон-киллер" и "Невероятное путешествие мистера Спивета".

Зрителей поразили тонкий и искромётный юмор, зажигательный сюжет и прекрасные актёры, оригинальная украинская адаптация. Показ комедии сопровождался бурным смехом и аплодисментами.

"От души посмеялись, и, пожалуй, каждый вспомнил своих "тараканов", но, безусловно, сказал себе "нет, я не такой"- поделилась впечатлениями актриса и модель Анастасия Овсиенко.

По словам зрителей, "Жених на двоих" "идеально подойдет для лёгкого и приятного вечера", это "весёлая, задорная комедия как для девушек, так и парней".

С 3 августа прокат ленты стартовал в Украине, полный перечень городов: https://goo.gl/hrYhVF

Партнёрами события выступили: