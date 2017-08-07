Гостей вечера встречали очаровательные девушки из агентства NewModels в роскошных свадебных платьях от ТМ Armonia. Живая музыка, welcome drinks и фуршет от LOL&POP, Villa Krim, Бон Буассон и Somersby, розыгрыши от генеральных партнеров Воля и Lamoda - все это и многое другое ожидало киноманов. Все влюбленные пары имели возможность проверить свои чувства и получить сертификат Настоящей любви в КиноЗАГСе.
Ведущей события стала непревзойденная Юлия Карпова (ведущая "Хэппи Ранок" на радио ХитFM), которая, кстати, озвучила одну из главных ролей фильма. Голосом второй героини фильма стала фитнес-блоггер и ведущая Анна Ахава (ICTV).
Среди зрителей были и звездные гости: Елена Алимова, Павел Зибров, Богдан Юсипчук, Вячеслав Соломка, Дмитрий и София Стужуки, Дарья Коломиец, Алексей Тритенко и др.
"Жених на двоих" - фильм от известной компании "Gaumont", подарившая миру такие картины, как "Пятый элемент", "1 + 1", "Леон-киллер" и "Невероятное путешествие мистера Спивета".
Зрителей поразили тонкий и искромётный юмор, зажигательный сюжет и прекрасные актёры, оригинальная украинская адаптация. Показ комедии сопровождался бурным смехом и аплодисментами.
"От души посмеялись, и, пожалуй, каждый вспомнил своих "тараканов", но, безусловно, сказал себе "нет, я не такой"- поделилась впечатлениями актриса и модель Анастасия Овсиенко.
По словам зрителей, "Жених на двоих" "идеально подойдет для лёгкого и приятного вечера", это "весёлая, задорная комедия как для девушек, так и парней".
С 3 августа прокат ленты стартовал в Украине, полный перечень городов: https://goo.gl/hrYhVF
Партнёрами события выступили:
- Генеральный Digital-партнёр фильма: Воля
- Генеральный партнёр welcome drink: Villa Krim
- Спонсор премьеры: Somersby
- Партнёры премьеры: NewModels, ТМ Armonia, LOL&POP, Бон Буассон
- Деловой медиапартнёр: Фокус
- Генеральный партнёр женский портал: Ivona
- Генеральный Fashion-партнёр: Lamoda
- Ежедневный всеукраинский партнёр: День
- Национальные медиапартнёры фильма: Країна, ua, Обозреватель, Культпростір, Wedding Magazine, Bukva.ua, Фраза.юа, Zaxid.net, 20 хвилин, Хорошее кино, El Turistico, Детектор Медіа, Global Voice
- Региональные партнёры: : ua, MoeMisto.ua Київ