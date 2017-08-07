Украина выйдет из совместного с Россией и Казахстаном предприятия по производству ядерного топлива

Фонд государственного имущества Украины объявил аукцион по продаже государственного пакета акций (33,3%) в уставном капитале частного акционерного общества "Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива" (СП "УкрТВС").
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
Начальная цена пакета акций – 921 тыс. грн.
Аукцион запланирован на 30 августа 2017 года, заявки на участие принимаются до 22 августа.
СП "УкрТВС" создано в 2001 году в рамках развития кооперационных связей между предприятиями ядерно-топливного цикла стран СНГ.
В мае 2003 года было подписано украинско-казахстанско-российское межправительственное соглашение о содействии в развитии деятельности "УкрТВС".
Учредителями СП в равных долях являются: "ТВЭЛ" (Россия), "Национальная атомная компания "Казатомпром" (Казахстан) и Фонд государственного имущества Украины.
Сферой деятельности предприятия является совместное производство конкурентоспособного ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000 АЭС Украины.
Напомним, Украина планирует самостоятельно производить ядерное топливо для АЭС уже с 2020 года.