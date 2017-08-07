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Новости компаний Как уберечь себя от мошенников в сфере экспресс кредитования?

<span class="label">Новости компаний</span> Как уберечь себя от мошенников в сфере экспресс кредитования?

Онлайн кредитование существует не так долго и представлено в Украине не более чем 5 лет. За это время кредиты в долг в интернете стали очень популярным видом финансирования, однако многие боятся пользоваться услугой. Люди считают, что если нет бумажного договора, то никто не будет нести ответственность в случае мошенничества. Также многих пугает факт, что их данные могут использовать против них, например, передать третьим лицам. Сегодня мы разберем ряд вопросов, которые будут касаться безопасности пользования онлайн сервисами.

07.08.17 21
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Что такое онлайн кредитование и как оно появилось?

Для начала не помешает разобраться, что есть традиционный вид финансирования, к которому относиться вся банковская сфера. Онлайн сервисы по моментальному кредитованию в интернете – это совершенно новый вид услуг. Он стал возможен благодаря развитию интернета и компьютерных технологий. Когда большинство услуг (покупка еды, одежды, инструментов, техники и так далее) перекочевали в просторы сети, то логично, что там потребовалось присутствие такого вида кредитования.

Онлайн сервисы – это операторы, которые предоставляют деньги в кредит в Украине быстро, удобно и надежно. Благодаря им, украинцы могут получить до 10-15 тысяч гривен на 30 дней и не переживать, что им задерживают зарплату, пенсию, стипендию. Заемщик может находится в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Луцке, Кривом Роге, Ужгороде, Виннице или любом другом городе (селе, населенном пункте). Важно, чтобы у него были гаджеты (компьютер и телефон) и подключение к интернету (3G, Wi-Fi). Огромное преимущество моментальных кредитов заключается в том, что здесь не требуют справки о доходах с работы. Достаточно иметь паспорт и идентификационный код.

 Как происходит заполнение заявки?

Обычно заполнение заявки занимает около 15 минут. Вам достаточно зайти на сайт кредитора и ввести сумму и срок кредитования в онлайн калькулятор. Далее вам нужно нажать кнопку «Получить кредит» и заполнить заявку из 20-25 вопросов. ФИО, дата и место рождения, информация об месте учебы и работы, паспортные и контактные данные – это все, на что вам понадобится ответить. Этот вид заявки называется развёрнутый, и лидеры рынка используют именно его. Это удобно, быстро и надежно.

Однако существует еще один вид – краткий. В таком случае вам не нужно заполнять всю информацию онлайн, а только ФИО и контактные данные, далее вам звонит оператор и уточняет остальную информацию. Будьте внимательны при заполнении сведений, чтобы не сделать опечаток, поскольку автоматизированная система сочтет информацию за неправдивую и откажет в просьбе.

Можно ли доверять онлайн сервисам?

Не так уж и редко от скептиков можно услышать, что мол новый вид услуг довольно ненадежный кредитор. Однако, это не совсем так. Изначально нужно понимать, что на любом рынке будут присутствовать как надежные компании, так и мошенники. Онлайн кредитование – не исключение. Аналитики CashUp советуют обращаться к лидерам, которые уже заслужили хорошую репутацию и авторитет на рынке моментального кредитования. Почитайте больше информации о МФО, внимательно изучите договор. Важно, что одним из обязательств сервисов является одно условие – не передавать данные третьим лицам. 

Как проверить, работает ли онлайн оператор в правовом поле?

В Украине все еще нет специализированного закона, который бы регулировал деятельность микрофинансовых организаций. Однако, это не значит, что онлайн операторы не подчиняются украинскому законодательству. Наоборот, они подпадают под силу Гражданского кодекса, многих законов Украины, нормативно-правовых актов.

Чтобы не иметь проблем и окончательно избавиться от сомнений, зайдите на сайт выбранного вами кредитора и проверьте наличие свидетельства о регистрации. Кроме того, вы можете зайти на сайты Министерства юстиции и Нацкомфинуслуг и посмотреть есть ли ваша МФО в Едином госреестре юрлиц и Госреестре финучреждений соответственно. 

Насколько защищены данные при сотрудничестве с МФО?

Как уже можно понять из вышесказанного, операторы-лидеры экспресс финансирования в интернете очень серьёзны в вопросе репутации. Многие ставят одним из приоритетных заданий – обеспечить безопасность хранения и передачи данных. Как понять, что МФО надежно и безопасно для пользования? Первая и очевидная особенность – это наличие замочка в адресной строке протокола HTTPS. Кроме того, если у вашего кредитора будут Comodo SSL и PCI DSS (это международные сертификаты безопасности), то в плане безопасности можете не переживать, поскольку сервис и соответственно ваши данные прекрасно защищены.

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