В украинские суды поступило 4444 уголовных дела о коррупции

За первые шесть месяцев этого года украинские суды приговорили 121 человека за коррупционные преступления.

Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на главу Верховного Суда Украины Ярослава Романюка.

"За первые шесть месяцев текущего 2017 года на рассмотрение в украинские суды поступило 4444 уголовные дела о коррупционных преступлениях, а также дела об административных правонарушениях, связанных с коррупцией", - сообщил Романюк.

Из них рассмотрели 2063 дела, то есть 46,5% от общего количества.

По словам Романюка, всего на рассмотрение судов поступило 2237 уголовных производств по делам о коррупционных преступлениях.

"Из них было рассмотрено судами лишь 741 дело, осуждено было 469 человек, 77 было оправдано, и в отношении 110 лиц уголовные производства были закрыты", - заявил глава ВСУ.

Напомним, Луценко оценил сумму арестованного имущества Клименко в 6 млрд грн.