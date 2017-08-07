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Главная » Страна » Уникальный старинный трамвай в Киеве порезали на металлолом

Уникальный старинный трамвай в Киеве порезали на металлолом

Уникальный старинный трамвай в Киеве порезали на металлолом
Фото: Facebook

Трамвай был столичной достопримечательностью с 1928 года

07.08.17 2827
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В столице уничтожили уникальный трамвай, который был построен еще в 1928 году. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил киевлянин Евгений Демчук.

C 1986 года старинный вагон стоял на постаменте у выезда из Куреневского депо имени Красина. В декабре 2015 года трамвай перевезли в Киевский музей пассажирского транспорта. 

"Традиционно его оставили гнить на улице, вскоре выломали все, что было в салоне, а еще вскоре — проломили насквозь крышу. Так он простоял до 2017 года. Уже тогда было видно, что происходят ненормальные вещи!" - написал Демчук.

В начале этого года трамвай хотели передать в трамвайное СТО КП "Киевпастранс", чтобы там его восстановили. Однако там смогли только демонтировать часть деревянного кузова. Трамвай вернулся в музей, где его сначала снова оставили на улице, но затем переместили в цех, где снова попытались отремонтировать и снова не справились с этой задачей. После этого трамвай передали в СТО, где его окончательно доломали и порезали на металлолом.

Напомним,  в 2018 году в Киеве появится Музей науки.

 

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