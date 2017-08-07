Больше всего киевляне задолжали за тепло и горячую воду, - Госстат

На втором месте — услуги по содержанию дома и придомовой территории

По состоянию на конец июня 2017 года больше всего киевляне задолжали за тепло и горячую воду – 1633,8 млн грн.

Об этом сообщает портал Domik.ua.

За I полугодие 2017 года киевляне заплатили за услуги ЖКХ 6,77 млрд грн. В эту сумму вошла и оплата задолженности, которая возникла в предыдущие периоды.

На втором месте по размеру долгов — услуги по содержанию дома и придомовой территории. Киевляне за это должны 500,1 млн грн.

На третьем месте — услуги по холодному водоснабжению и водоотведению. Размер задолженности по оплате данных услуг киевлянами составляет 421,1 млн грн.

В Госстате подсчитали, что за I полугодие 2017 года потребители подписали 2319 договоров на погашение реструктурированной задолженности на общую сумму 16076,2 тыс. грн.

Напомним, Украина должна более 75 млрд долларов.