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Главная » Страна » Милиционера, продававшего "ДНР" базу данных ГАИ, задержали в Мариуполе
Ситуация в Донбассе

Милиционера, продававшего "ДНР" базу данных ГАИ, задержали в Мариуполе

Милиционера, продававшего "ДНР" базу данных ГАИ, задержали в Мариуполе
Фото: СБУ

Оперативники обезвредили злоумышленника, когда он приехал для продажи заказчикам двадцати е-ключей

07.08.17 171
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В Мариуполе работники Службы безопасности Украины задержали бывшего милиционера, продававшего боевикам так называемой "ДНР" базу данных ГАИ.

Как сообщает сайт СБУ, экс-милиционер предоставлял доступ к данным о владельцах автомобилей, арестованных и разыскиваемых транспортных средствах.

"Правоохранители установили, что мужчина в начале российской агрессии в Донбассе уволился из органов внутренних дел Украины. При этом присвоил почти 450 е-ключей, которые находились у него на хранении", - отмечается в сообщении.

По предварительным подсчетам, стоимость устройств в то время превышала 400 тыс. гривен.

Экс-милиционер, находясь во временно оккупированном Донецке, через интернет подыскивал клиентов для покупки е-ключей. На территории, подконтрольной Украине, он реализовывал товар через знакомых в Мариуполе.

"Оперативники СБ Украины задержали злоумышленника, когда он лично приехал в Мариуполь для продажи заказчикам двадцати е-ключей", - рассказали в СБУ.

Напомним, СБУ нашла у Гужвы флешку с документами Минобороны.

 

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