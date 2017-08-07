Между Украиной и Польшей разразился паспортный скандал

В МИД Украины вручили послу Польши Яну Пекло ноту протеста из-за планов разместить на новых польских паспортах изображение Львова.

Об этом "Европейской правде" сообщила официальный представитель МИД Марьяна Беца.

По ее словам, до ведома посла было доведено, что намерение польской стороны разместить на страницах нового паспорта изображения Мемориала орлят во Львове негативно повлияет на двусторонние отношения.

"Послу вручили ноту, в которой выражается решительный протест по поводу намерений польского Министерства внутренних дел и администрации разместить на страницах нового паспорта Польши изображение часовни-ротонды, расположенной на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище во Львове", - подчеркнула она.

Беца добавила, что Украина рассматривает такие намерения как недружественный шаг, который негативно влияет на развитие стратегического украинско-польского партнерства.

При этом она подтвердила позицию Украины о том, что оценка исторических событий является делом историков и сторонам следует воздержаться от политизации отдельных исторических фактов, которые вредили бы развитию взаимовыгодного стратегического партнерства между Украиной и Польшей.

Отметим, в июле по инициативе МВД Польши прошло онлайн-голосование по выбору оформления новых польских паспортов, приуроченное к 100-й годовщине независимости страны. Согласно результатам голосования, на страницы новых паспортов может попасть изображение Мемориала орлят во Львове.

Напомним, Мемориал орлят – польский военный мемориал во Львове. "Орлята" – это участники боев против войск Западно-украинской народной республики (1918-1919 г.) и против большевиков (1920 г.). Погибшие поляки были похоронены на Лычаковском кладбище во Львове.