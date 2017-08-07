Французы дадут денег на строительство солнечных электростанций в зоне ЧАЭС

Правительство Франции выделит финансирование на разработку технико-экономического обоснования для проекта строительства солнечных электростанций в зоне отчуждения ЧАЭС.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГП "НЭК "Укрэнерго".
Общее видение проекта также будет разработано с помощью французских специалистов до конца этого года.
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"Укрэнерго" как системный оператор ОЭС (объединенной энергетической системы) Украины уже к октябрю разработает технологические и экономические показатели, а именно: схему развития сетевой инфраструктуры в зоне отчуждения и зоне безусловного отселения для обеспечения подключения будущих мощностей солнечной энергетики в объеме до 1200 МВт.
Реализация проекта позволит втрое увеличить общий объем солнечной генерации в Украине.
Напомним, на Закарпатье в горной местности заработала солнечная электростанция.