Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Американцы верифицируют украинское оружие

Американцы верифицируют украинское оружие

Американцы верифицируют украинское оружие
Иллюстративное фото

Продлится проверка до 10 августа

07.08.17 1595
200

Во Львов прибыла многонациональная инспекционная группа США для проведения проверки объявленного места по Договору об обычных Вооруженных Силах в Европе

Об этом сообщает Управление связей с общественностью Вооруженных Сил Украины.

В состав иностранной группы также вошли представители Норвегии и Польши. Зарубежные инспекторы проверят соблюдение Украиной количественных ограничений вооружений и военной техники, подпадающих под действие данного договора.

Продлится проверка до 10 августа.

Напомним, в оккупированном Донбассе больше танков РФ, чем у всей Западной Европы.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Между Украиной и Польшей разразился паспортный скандалГермания направляет в Украину уполномоченного по вопросам децентрализацииУкраина и Молдова начали договариваться о либерализации авиаперевозок

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 8524
  2. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 9517
  3. Наказание и преступление. Почему санкции против России — психотерапевтический провал Америки 3170
  4. Образ "бессильной Европы" на руку Путину, — Томас Венцлова 2034
  5. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 6283
  6. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 6601
  7. Починить будущее. Эндрю Кин о том, как избежать цифровой тирании 1543
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Одессы 3644 / 4101
  2. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 2943 / 9517
  3. Опубликован рейтинг доходности украинских банков 2903 / 8736
  4. На смену кратковременному похолоданию опять придет жара 2799 / 3098
  5. Роман Абрамович подал на развод 2615 / 2815
  6. Умер легендарный украинский музыкант Иван Блюз 2584 / 2857
  7. Уникальный старинный трамвай в Киеве порезали на металлолом 2438 / 2827
  1. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 22 / 2597
  2. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Одессы 17 / 4101
  3. Украинец стал новым канадским астронавтом 17 / 2389
  4. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 14 / 9517
  5. Своя колокольня. 10 исторических событий, которые страны-союзники интерпретируют по-своему 13 / 2420
  6. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 13 / 8524
  7. Тиллерсон усмотрел готовность России говорить о разрешении конфликта в Украине 10 / 2086
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.