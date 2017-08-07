Американцы верифицируют украинское оружие

Во Львов прибыла многонациональная инспекционная группа США для проведения проверки объявленного места по Договору об обычных Вооруженных Силах в Европе
Об этом сообщает Управление связей с общественностью Вооруженных Сил Украины.
В состав иностранной группы также вошли представители Норвегии и Польши. Зарубежные инспекторы проверят соблюдение Украиной количественных ограничений вооружений и военной техники, подпадающих под действие данного договора.
Продлится проверка до 10 августа.
Напомним, в оккупированном Донбассе больше танков РФ, чем у всей Западной Европы.