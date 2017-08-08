АТО: погиб наш военный, двое ранены

На протяжении прошедших суток ситуация в районе проведения антитеррористической операции оставалась напряженной, однако контролируемой Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим перемирия. Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения.

По сравнению с предыдущими днями количество обстрелов наших позиций существенно не уменьшилась, а противник продолжает активно применяет вооружение, запрещенное мирными договоренностями.

На донецком направлении практически всю ночь продолжалось огневое противостояние в районах Авдеевки и на шахте Бутовка. Российско-оккупационные группировки использовали минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Украинские войска асимметрично ответили врагу.

На луганском направлении боевики использовали запрещенные минометы калибра 82 миллиметра неподалеку Крымского и Трехизбенки. А около 22:00 выпустили 6 мин калибра 120 миллиметров по нашим позициям в районе Новотошковское.

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На приморском направлении бандиты били из минометов и гранатометов по украинским укреплениям в Новомихайловке, Чермалыке и Водяном. Вечером, в результате гранатометного обстрела нашего опорного пункта в районе Талаковка, двое военных получили ранения.

Вечером и ночью на большинство обстрелов врага силы АТО отвечали плотным огнем. Нередко наш ответ был достаточно агрессивным и имел для противника фатальные последствия.