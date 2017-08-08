Сегодня стартовал внеочередной призыв в ВСУ

В Украине 8 августа стартовал внеочередной призыв в армию. По приказу президента Петра Порошенко до 31 августа около тысячи человек призывного возраста (от 20 до 27 лет) выберут для прохождения службы. Об этом сообщает УНИАН.

После этого призывную кампанию приостановят и возобновят только в октябре. Как отметили в Генштабе, такой призыв проводят в связи с недобором в Национальную гвардию во время майского призыва.

Отправлять в зону боевых действий призывников не будут - после подготовки они будут выполнять функции по обеспечению общественного порядка на территории областей, в которых будут проходить службу, а также специальные задачи Национальной гвардии.

Напомним, в июне в Украине был проведен призыв офицеров запаса. В район проведения антитеррористической операции поехали только те военные, которые подписали контракт.

В 2017 году по приказу президента призыв проводится четыре вместо двух раз.