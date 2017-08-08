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Главная » Страна » Жена Макрона не получит официальный статус первой леди

Жена Макрона не получит официальный статус первой леди

Жена Макрона не получит официальный статус первой леди
Брижит Макрон / Фото: courrier-picard.fr

В Елисейском дворце разработают "хартию прозрачности", в которой будет очерчена роль жены президента

08.08.17 841
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Елисейский дворец отказался предоставить жене президента Франции новый официальный статус первой леди после того, как 270 тысяч французов подписали петицию против этого. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BFM-TV.

При этом в Елисейском дворце предложили издать так называемую "хартию прозрачности". Документ должен уточнить количество сотрудников в команде Брижит Макрон. Сейчас с ней работают руководитель штаба, пресс-секретарь, двое секретарей и охранники.

Также текст будет содержать уточненную информацию о сумме средств, которая идет на деятельность жены президента. В "хартии прозрачности" будет очерчена роль первой леди. Например, отражена ее приверженность пропаганде интеграции инвалидов и аутистов.

Ранее сообщалось, что более 270 тысяч французов подписали петицию против предоставления статуса первой леди Франции жене президента Брижит Макрон. В ней подписанты требовали не выделять бюджетные средства на официальную должность первой леди, которую Эммануэль Макрон обещал создать для своей жены во время предвыборной кампании.

Автор петиции указывал, что вопрос о выделении средств на содержание жены президента имеет особое значение в рамках шагов власти к экономии и "морализации политики".

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