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Главная » Страна » МАУ сворачивает лоукост-программу после отказа Ryanair летать в Украину, – Омелян

МАУ сворачивает лоукост-программу после отказа Ryanair летать в Украину, – Омелян

МАУ сворачивает лоукост-программу после отказа Ryanair летать в Украину, – Омелян
Фото из открытых источников

Как только Ryanair официально заявила, что выходит на рынок Украины, МАУ сразу начала предлагать специальные акции на билеты

08.08.17 207
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Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" расширила собственную лоукост-программу после официального объявления ирландского лоукоста Ryanair о выходе на украинский рынок. Когда Ryanair отменил рейсы из Украины, МАУ уменьшила свое лоукост-предложение в три раза. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Обозреватель.

"Мы видим очень интересную статистику. Как только авиакомпания Ryanair официально заявила, что выходит на рынок Украины, - до того момента мы вообще не упоминали название этой компании во время переговоров – МАУ сразу начала предлагать специальные акции на билеты. К марту только 1 % билетов МАУ были по так называемой "лоукост"-цене. К фактическому заходу на рынок Ryanair количество таких авиабилетов достигло 12% ", – сказал Омелян.

По его словам, после того как Ryanair заявил, что не будет летать в Украину, количество билетов на сайте МАУ в лоукост-сегменте упало до 4%.

Напомним, ирландская авиакомпания Ryanair после длительных переговоров отменила планы по выходу на авиарынок Украины. Авиаперевозчик объяснил такое решение разногласиями с руководством аэропорта "Борисполь", которое отказалось выполнять достигнутые между авиакомпанией и Министерством инфраструктуры Украины договоренности.

В свою очередь гендиректор Борисполя Павел Рябикин обвинил лоукостер Ryanair в незаконных требованиях. Также он заявлял, что из-за ультиматума Ryanair аэропорт может понести убытки в 2 млрд грн.

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