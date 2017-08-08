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В Украине осенью начнут выдавать ID-паспорта со встроенной цифровой подписью

В Украине осенью начнут выдавать ID-паспорта со встроенной цифровой подписью
Фото: УНИАН

До конца года заработает мобильная идентификация граждан Mobile ID, а также регистрация брака и свидетельства о рождении онлайн

08.08.17 154
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В Украине осенью начнут выдавать внутренние ID-паспорта со встроенной электронной цифровой подписью. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

До конца года заработает мобильная идентификация граждан Mobile ID, а также регистрация брака и свидетельства о рождении онлайн.

"Следует добавить, что широкому распространению электронных услуг способствует обеспечение украинцев надежными средствами электронной идентификации. Пока в Украине таким средством является электронная цифровая подпись (ЭЦП). Поэтому я посоветовал бы всем украинцам, которые еще не имеют ЭЦП, оформлять ее. С осени начнется выдача внутренних паспортов в виде ID-карты сразу с электронной цифровой подписью (ЭЦП), а к концу года в Украине заработает Mobile ID (ЭЦП на SIM-карте)", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что председатель Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александр Рыженко надеется, что через 3-5 лет все украинцы будут иметь ID-карту гражданина и цифровую подпись.

Внедрение электронных бесконтактных услуг, переход на электронную идентификацию и электронную подпись гражданина является необходимым условием для внедрения системы электронного правительства в Украине. В 2014 году Кабмин заявил о намерении запустить электронное правительство в Украине до конца 2017 года.

Напомним, Mobile ID – сервис мобильной идентификации пользователей, который позволяет абоненту использовать свой мобильный телефон с установленной в нем SIM-картой для безопасной электронной идентификации. Mobile ID можно использовать для доступа к защищенным электронным документам, а также чтобы ставить цифровую подпись на документах. Такой стандарт способен улучшить качество предоставления административных и других сервисов. В Украине впервые стандарт Mobile ID был реализован на портале административных услуг во Львове.

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