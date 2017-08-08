Международная группа расследователей InformNapalm идентифицировала уже 44 типа вооружения и спецтехники страны агрессора на востоке Украины.
Об этом сообщил основатель проекта InformNapalm Роман Бурко на странице в Facebook.
"За 6 месяцев разведчики сообщества InformNapalm расширили базу данных на 11 типов военной техники и вооружения. С 33 до 44 типов. Это крупнейшая база данных, которая подтверждена фактами OSINT-исследований. Работаем дальше. Следите за обновлениями", - написал Бурко.
Как отмечается в исследовании, речь идет о сравнительно новых образцах техники, взятых на вооружение в РФ в течение 2004-2015 годов.