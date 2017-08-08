Прокуроры взялись за Госкино

Киевская прокуратура расследует деятельность руководства Госкино.

Досудебным следствием установлено, что бюджетные деньги, выделенные на украинский кинематограф, переводились в наличные через фиктивные фирмы.



Доступ к счетам Госкино и подозрительных компаний прокуроры получили в суде Голосеевского района Киева, сообщает ТСН.

Выяснилось, что предприятия после получения финансирования от государства оплачивали несуществующие услуги фирмам, которые переводили деньги на наличные через конвертационные центры. Под проверки попали все, кто в течение последних трех лет получал бюджетные деньги - это с десяток кинокомпаний, причастных к распределению средств, выделенных на развитие отечественного кинематографа.

Знатоки отрасли говорят, что бал правят два-три продюсера, которым выделяется львиная доля всех ассигнований от государства. Бюджеты фильмов завышаются минимум вдвое, а чаще всего - в четыре или пять раз. Благодаря этому деньги от государства становятся прибылью для производителей кинопродукта - и качество работы и успешность лент в прокате уже для них не важна.

В списке прокуратуры 14 компаний, среди них - "Проното фильм", которой руководит Максим Асадчий, а также киностудии "Инсайт Медиа" и "Директория кино", принадлежащие Владимиру Филиппову - он за несколько лет получил треть всех дотаций.

Здесь следователи подозревают схему "связанных лиц", ведь Филиппов свое время продюсировал ленты Михаила Ильенко - родного дяди председателя Госкино Филиппа Ильенко. И именно компании Филиппова, по данным досудебного следствия, переводили бюджетные средства в наличные.

Сам он комментировать эту информацию отказывается.

"Я не знаю, откуда вы знаете эту информацию, но у нас никакой такой информации нет. Наверное, вам прокуратура сообщает оперативнее, чем нам", - сказал он.

Отказались комментировать следственные действия и в Госкино - там заявили, что Ильенко находится в отпуске, а другие работники не имеют на это полномочий. На телефонные звонки Ильенко не отвечает. В прокуратуре тоже ждут, когда он вернется из отпуска, чтобы проверить выявленные факты.

Прокуратура - не единственный орган, который сейчас проверяет финансовую деятельность Госкино. Несколько недель назад масштабную проверку начали аудиторы Счетной палаты. Свои выводы они обещают обнародовать в конце сентября.