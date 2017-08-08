Чиновники объяснили, как быть украинцам, которым вовремя не выдали биометрический паспорт

Миграционная служба не советует покупать билеты и бронировать жилье за рубежом до получения документов

В Государственной миграционной службе утверждают, что изготовление биометрических загранпаспортов задерживают из-за того, что ГП "Полиграфический комбинат "Украина" не успевает изготовить документы. Об этом сообщил пресс-секретарь ГМС Сергей Гунько, передает Украинская правда.

"Полиграфкомбинат не успевает персонализировать все документы, которые оформляют в подразделениях Миграционной службы и ЦПАУ. Это из-за аномально повышенного спроса на загранпаспорта в июне-июле, который не соответствует ни статистике выезда за границу, ни статистике оформления паспортов за прошлые годы", – отметил пресс-секретарь.

По словам Гунько, если сравнивать период за июнь-июль этого года с аналогичным в 2016-м, то спрос вырос более чем вдвое.

"Сейчас мы уже наблюдаем тенденцию к падению", – сказал представитель ГМС.

Пресс-секретарь утверждает, что ГМС предупреждает людей о задержке изготовления паспортов, и не советует бронировать билеты и жилье до получения документов.

Кроме того, Гунько рассказал, что если кто-то не успевает получить паспорт и уже имеет билеты и бронь на жилье, то может написать об этом ГМС по адресу: hotline@dmsu.gov.ua и отправить копию билетов. Тогда Миграционная служба передаст эту информацию полиграфкомбинату.

"Но здесь гарантии никто дать не может, поэтому вряд ли это может быть инструкцией по использованию", – подчеркнул он.

Миграционная служба делает все вовремя, и сейчас проблема - на стадии производства, утверждает представитель ГМС.