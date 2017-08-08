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Главная » Страна » Чиновники объяснили, как быть украинцам, которым вовремя не выдали биометрический паспорт

Чиновники объяснили, как быть украинцам, которым вовремя не выдали биометрический паспорт

Чиновники объяснили, как быть украинцам, которым вовремя не выдали биометрический паспорт
Фото: Дневник путешествий

Миграционная служба не советует покупать билеты и бронировать жилье за рубежом до получения документов

08.08.17 672
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В Государственной миграционной службе утверждают, что изготовление биометрических загранпаспортов задерживают из-за того, что ГП "Полиграфический комбинат "Украина" не успевает изготовить документы. Об этом сообщил пресс-секретарь ГМС Сергей Гунько, передает Украинская правда.

"Полиграфкомбинат не успевает персонализировать все документы, которые оформляют в подразделениях Миграционной службы и ЦПАУ. Это из-за аномально повышенного спроса на загранпаспорта в июне-июле, который не соответствует ни статистике выезда за границу, ни статистике оформления паспортов за прошлые годы", – отметил пресс-секретарь.

По словам Гунько, если сравнивать период за июнь-июль этого года с аналогичным в 2016-м, то спрос вырос более чем вдвое.

"Сейчас мы уже наблюдаем тенденцию к падению", – сказал представитель ГМС.

Пресс-секретарь утверждает, что ГМС предупреждает людей о задержке изготовления паспортов, и не советует бронировать билеты и жилье до получения документов.

Кроме того, Гунько рассказал, что если кто-то не успевает получить паспорт и уже имеет билеты и бронь на жилье, то может написать об этом ГМС по адресу: hotline@dmsu.gov.ua и отправить копию билетов. Тогда Миграционная служба передаст эту информацию полиграфкомбинату.

"Но здесь гарантии никто дать не может, поэтому вряд ли это может быть инструкцией по использованию", – подчеркнул он.

Миграционная служба делает все вовремя, и сейчас проблема - на стадии производства, утверждает представитель ГМС.

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