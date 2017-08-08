Сегодня военные связисты Украины отмечают свой праздник

День войск связи установлен Указом Президента от 1 февраля 2000 года.

Именно в этот день 8 августа 1920 года в Киеве на базе бывшего Константиновского юнкерского военного училища началась подготовка связистов на вторых Киевских военно-инженерных курсах, напоминает "Укринформ".



С началом независимости Украины 3 января 1992 года управление связи Краснознаменного Киевского военного округа приняло на себя управление системой и войсками связи Киевского, Прикарпатского, Одесского военных округов, а в дальнейшем - войсками связи Военно-Воздушных сил и Войск Противовоздушной обороны.

С этого и началось формирование Управления связи Главного штаба ВС в нашем государстве.

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Сейчас войска связи - это специальные войска, предназначенные для обеспечения связи и управления войсками Вооруженных Сил, его техническая основа, а воины-связисты входят в состав всех родов войск.

На сегодняшний день специальность военного связиста одна из самых востребованных в зоне военных действий на востоке Украины.