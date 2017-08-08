Украинцы вспоминают знаменитого борца Ивана Пиддубного

В свое время НКВД пытал его за "украинский национализм"

В этот день в 1949 году на Кубани умер знаменитый украинский спортсмен, профессиональный борец Иван Максимович Пиддубный (1871-1949).

Крестьянин из Черкасской области 6 раз подряд становился чемпионом мира. За сорок лет выступлений Пиддубный не проиграл ни одного чемпионата и получил мировое признание как "чемпион чемпионов".



Карьеру борца начинал в цирке, а потом начал профессионально заниматься борьбой, пишет "Укринформ".

От его выступлений неистовствовала публика в Париже и Милане, Франкфурте, Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Лос-Анджелесе. В целом Поддубный выступал в 14 странах.

Спортсмен всю жизнь старался держаться подальше от политики. После большевистского переворота он не поддерживал ни белых, ни красных, ни зеленых - вместо этого ездил по городам и радовал публику своими незаурядными способностями.

Но не удержался во время паспортизации 1932-1933 годов, когда в его паспорте написали "Поддубный", а в графе национальность "русский". Его это возмутило и он обратился в различные советские инстанции, чтобы его фамилия и национальность написали правильно.

Но ему вежливо отказали. Тогда борец сам исправил "о" на "и", а "русский" на "украинец". За что и попал в 1937 году в застенки НКВД в Ростове-на-Дону по статье "антисоветская агитация и украинский национализм".

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В заключении спортсмен подвергался пыткам - рубцы на теле от паяльника у него остались на всю жизнь. "Побывал у чертей в аду за язык и за паспорт. Но ничего, я борец, чемпион мира, а не тюлька на двух ногах", - грустно шутил Пиддубный.

Он просидел в НКВД несколько недель, а потом его выпустили. Поговаривали, что за него вступился кто-то из чиновников.

Во второй раз Пиддубного арестовали после войны. На этот раз уже за сотрудничество с немцами. Пиддубный не эвакуировался из Ейска (Кубань), в котором жил до войны. На вопрос, почему он не уехал, отвечал: "Куда бежать? Умирать скоро".

Нацисты к мировому чемпиону относились с уважением, даже разрешили носить орден Трудового Красного Знамени; выдавали продукты. Работал он в бильярдной и время от времени выбрасывал пьяных немцев за воротник на улицу. Последние не обижались.

Отступая, немцы предлагали уехать в Германию, но он отказался.

Из тюрьмы НКВД Пиддубного вскоре освободили. Опять за недостатком улик.

Доживал век знаменитый спортсмен в том же Ейске в страшной нищете. Денег не хватало даже на хлеб, поэтому вынужден был продавать свои медали.