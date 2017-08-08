Семь мирных жителей ранены или убиты на Луганщине в июле, - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за последний месяц в Луганской области 7 раненых и убитых среди мирного населения.
Об этом во время брифинга сообщил замглавы СММ ОБСЕ Александр Хаг, передает "Украинская правда".
"За последний месяц в Луганском регионе зафиксировано 7 жертв (раненых и погибших - ред.) среди мирного населения", - заявил Хаг.
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Всего с 1 января этого года наблюдатели ОБСЕ задокументировали 341 жертву (раненые и погибшие) среди мирных жителей. Это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, в Донбассе обстреляли патруль ОБСЕ.