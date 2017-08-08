С 2014 года более 400 тысяч украинцев просили убежища в России, – ООН

Эти данные отображают общее количество заявлений на получение убежища, поданных украинцами с января 2014 года

Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев заявляет, что с января 2014 года 427 240 граждан Украины просили о предоставлении убежища в России, 9 615 – в Германии, 9 319 – в Италии. Об этом говорится в информационном бюллетене УВКБ ООН, передают Українські Новини.

Еще 4 278 украинцев просили о предоставлении убежища в Польше, 3 495 – во Франции, 3 148 – в Швеции.

Указанные данные отображают общее количество заявлений на получение убежища, поданных украинцами с января 2014 года.

Ранее сообщалось, что, по информации министерства иностранных дел России, с апреля 2014 года 450 тыс. граждан Украины обращались с ходатайством о предоставлении статуса беженца или заявлением о предоставлении временного убежища в России.