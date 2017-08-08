В Печерском районе столицы пьяный мужчина угрожал взорвать гранаты в больнице.

Инцидент произошел поздно вечером в понедельник, 7 августа.

Как сообщает официальный сайт Национальной полиции, около 22 часов в полицию поступило сообщение от пациентки больницы о том, что у нее пропал мобильный телефон. В краже она подозревала сына своей соседки по палате. На место для выяснения обстоятельств прибыли патрульные полицейские. Когда они общались с потерпевшей, в помещение зашел отец парня, которого заявительница подозревала в краже. Мужчина явно находился в нетрезвом состоянии, начал конфликтовать, а затем, по словам свидетелей, достал из пакета три боеприпаса. При этом начал угрожать пациентам, медперсоналу и полицейским взорвать гранаты, поскольку считал: обвинения в адрес его сына - безосновательны.

С мужчиной начали переговоры, чтобы предупредить возможный взрыв. Впоследствии медсестре удалось убедить мужчину отдать ей одну гранату в обмен на возможность беспрепятственно покинуть больницу.

После того, как в дежурную часть поступило сообщение о вооруженном человеке, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Однако мужчина уже убежал. Боеприпас без запала передали правоохранителям.

Сотрудники спецподразделения задержали его и доставили в Печерское управления полиции для проведения следственных действий. Правоохранители устанавливают, где мужчина оставил две гранаты, поскольку на момент задержания у него их не было.

Напомним, в Киеве задержан двукратный олимпийский чемпион.