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ООН подвергла критике систему соцвыплат украинским переселенцам

ООН подвергла критике систему соцвыплат украинским переселенцам
Фото из открытых источников

Часто люди неоправданно подвергаются дискриминации

08.08.17 93
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В Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) предложили отменить привязку получения пенсий и социальных выплат к регистрации внутренних переселенцев.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление организации.

В нем УВКБ подчеркивает, что власть продолжает повторные проверки переселенцев для выплат пенсий и соцплатежей, осуществляя дважды в год "домашние визиты". Остальные граждане Украины не подвергаются таким тщательным проверкам.

"Проводить такие проверки - достаточно враждебно со стороны властей", - сказала на брифинге заместитель главы Агентства ООН по делам беженцев Ноель Калхун во вторник в Киеве.

При этом она добавила, что изначально регистрация переселенцев задумывалась как система для улучшения распределения помощи, а "если теперь она мешает, то необходимо принимать меры".

"Необходимо упростить процедуры назначения выплат переселенцам, чтобы внутренне перемещенные лица не подвергались дискриминации в доступе к помощи", - говорится в заявлении.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что пенсии являются законным приобретенным правом всех граждан Украины и не должны зависеть от факта регистрации внутреннего переселенца, а предоставление соцпомощи должно зависеть от незащищенности лица, а не от его перемещения.

Напомним, наибольшее число переселенцев живет в Киеве.

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