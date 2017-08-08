Сходить в столичный общественный туалет станет дороже

Стоимость посещения столичных общественных туалетов может вырасти до 4 гривен.
Такую цену столичные власти называют экономически обоснованной.
Об этом стало известно из проекта распоряжения Киевской горгосадминистрации (КГГА).
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Отметим, что в Кииеве услуги по пользованию общественными туалетами предоставляет Специализированное водохозяйственное коммунальное предприятие КГГА "Киевводфонд".
Напомним, Киев выделил более 40 млн грн на мусорный полигон в Подгорцах.