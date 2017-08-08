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Главная » Страна » С начала АТО погибли более 3 тысяч бойцов ВСУ
Ситуация в Донбассе

С начала АТО погибли более 3 тысяч бойцов ВСУ

С начала АТО погибли более 3 тысяч бойцов ВСУ
Иллюстративное фото

Общая численность погибших в Донбассе представителей всех украинских вооруженных формирований превышает цифру в 3,6 тысяч

08.08.17 12
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С начала проведения антитеррористической операции погибли 3 тыс. 178 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

При этом собеседник агентства отметил, что общая численность погибших в ходе АТО на Донбассе представителей всех украинских вооруженных формирований и силовых структур превышает цифру в 3,6 тыс. человек.

Напомним, Сурков ждет Волкера в Москве.

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