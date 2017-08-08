В Генштабе рассказали об угрозах российско-белорусских учений Запад-2017

Российская Федерация под видом военных учений Запад-2017 может создать в Беларуси свои базы для вооружения и военной техники.

Об этом в интервью LIGA.net сообщил начальник Генштаба Виктор Муженко.

Учения Запад-2017 Муженко назвал попыткой давления, причем не только на Украину, но и на страны-члены НАТО.

"В первую очередь, имеются в виду государства Восточной Европы: страны Балтии и Польша. Поэтому НАТО решило усилить свою группировку в регионе на этот период. Так что это первая угроза, которая может возникнуть, и возможность дестабилизации ситуации", - напомнил он.

Муженко подчеркнул, что создание военной группировки на территории Беларуси носит наступательный характер.

"Мы не исключаем такого варианта, что под видом учений Запад-2017 в Беларуси будут созданы передовые базы вооружения и военной техники, что даст РФ возможность при необходимости в короткие сроки создать новые группировки", - отметил он.

По словам начальника Генштаба, активная фаза учений планируется на период с 14 по 20 сентября.

Изначально заявлялось о численности российской группировки до 3 тысяч - теперь речь идет уже о 5 тысячах.

"А реально, я думаю, эта группировка будет значительно больше. По принципу "ихтамнет". Тем более, что сами учения Запад-2017 не ограничиваются территорией Беларуси, планируется комплекс учений: создание соответствующих группировок, передислокация военных частей, и на территории Российской Федерации в том числе, и вдоль границы с Украиной", - напомнил Муженко.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявлял, что вооруженный конфликт в Донбассе не замороженный, не исключены провокации со стороны РФ под надуманными предлогами.