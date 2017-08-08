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Главная » Страна » Чубаров: Вопросы возвращения Крыма и освобождения Донбасса должны решаться одновременно

Чубаров: Вопросы возвращения Крыма и освобождения Донбасса должны решаться одновременно

Чубаров: Вопросы возвращения Крыма и освобождения Донбасса должны решаться одновременно
Рефат Чубаров / Фото: 112.ua

Иначе коренные народы в Крыму будут уничтожены оккупантами

08.08.17 68
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Глава Меджлиса крымских татар, народный депутат Украины Рефат Чубаров считает недопустимым откладывать на потом вопрос возвращения Крыма в состав Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

Он считает, что украинские чиновники должны были бы заявить, что Крым - не просто территория, это родина коренного народа.

"Если мы сейчас оставим, как вы говорите, на далекую перспективу, то Россия сделает все, чтобы уничтожить этот коренной народ", - сказал Чубаров в ответ на высказывания немецких политиков, что вопрос возвращения Крыма под суверенитет Украины нужно решать после разрешения проблемы Донбасса.

Глава Меджлиса подчеркнул, что Украинское государство не может позволить, чтобы коренные народы уничтожались на его территории.

"И поэтому Крым, как и территория, не контролируемая нами в Восточной Украине - Крым и Донбасс должны быть в одном ряду, и мы должны одновременно рассматривать эти вопросы", - сказал Чубаров.

Напомним, 6 августа лидер Свободной демократической партии Германии (СДПГ) Кристиан Линднер заявил, что Европе следует временно отказаться от попыток добиться решения вопроса о статусе Крыма и попытаться улучшить отношения с Москвой. В свою очередь координатор политики ФРГ в отношении России Гернот Эрлер, комментируя заявления Линднера, согласился, что сначала необходимо положить конец кровопролитию в Донбассе, а затем ставить вопрос о Крыме.

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